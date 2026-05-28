Iduladha 1447 H, PAM Surya Sembada Bagikan 13 Ekor Sapi Kurban

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perumda Air Minum (PAM) Surya Sembada Kota Surabaya menyalurkan 13 ekor sapi kurban kepada sejumlah masjid, pondok pesantren, serta pemangku kepentingan di Kota Surabaya dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Penyaluran hewan kurban tersebut dilakukan pada 25-26 Mei 2026 melalui Panitia Kurban PAM Surya Sembada.

Sapi kurban disalurkan ke wilayah sekitar instalasi dan kantor pusat perusahaan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Plt Direktur Utama PAM Surya Sembada Achmad Prihadi mengatakan, kegiatan kurban menjadi bentuk kepedulian sosial perusahaan sekaligus upaya berbagi kebahagiaan dengan warga Surabaya pada momen Iduladha.

“PAM Surya Sembada tahun ini menyalurkan total 13 ekor sapi kurban kepada masyarakat Kota Surabaya yang telah kami bagikan tanggal 25 hingga 26 Mei 2026 sesuai daftar yang masuk ke Panitia Kurban,” ujar Achmad, Kamis (28/5).

Dia menjelaskan, daging kurban nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima melalui masjid dan pondok pesantren penerima bantuan.

Pada pelaksanaan kurban tahun ini, PAM Surya Sembada kembali menggandeng Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian milik Pemerintah Kota Surabaya untuk proses penyembelihan hewan kurban.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk sinergi antar-BUMD sekaligus memastikan proses pemotongan berjalan higienis dan sesuai standar kesehatan.