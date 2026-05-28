Turanza 6 Jadi Andalan Bridgestone di IIMS Surabaya 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bridgestone Tire Indonesia kembali meramaikan ajang Indonesia International Motor Show 2026 (IIMS) Surabaya 2026 dengan menghadirkan lini ban kendaraan penumpang hingga kendaraan komersial.

Partisipasi tersebut menjadi bagian dari upaya Bridgestone memperkuat pasar di Surabaya dan Jawa Timur yang dinilai sebagai wilayah strategis industri otomotif nasional.

Presiden Direktur Bridgestone Indonesia Mukiat Sutikno mengatakan karakter konsumen di Jawa Timur memiliki kebutuhan mobilitas yang sangat dinamis.

Baca Juga: Bridgestone Hadirkan Ban EV Ready Berteknologi ENLITEN di IIMS Surabaya 2026

Karena itu, Bridgestone menghadirkan produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

“Melalui IIMS Surabaya 2026, kami ingin menghadirkan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kedekatan Bridgestone dengan konsumen di wilayah ini,” kata Mukiat, Kamis (28/5).

Dalam pameran yang berlangsung di Grand City Surabaya pada 26-31 Mei 2026 itu, Bridgestone menampilkan salah satu produk unggulannya, yakni Turanza 6.

Baca Juga: Bridgestone Pamerkan Inovasi Ban Ramah Lingkungan di IIMS Surabaya 2025

Ban premium untuk kendaraan penumpang tersebut dirancang untuk menghadirkan kenyamanan, ketenangan berkendara, serta performa optimal di berbagai kondisi jalan.

Bridgestone mengeklaim Turanza 6 mampu meningkatkan kenyamanan hingga delapan persen dan mengurangi kebisingan sebesar delapan persen dibanding generasi sebelumnya.