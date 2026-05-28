Pengambilan PIN SPMB Jatim 2026 Dibuka Hari Ini, Simak Caranya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mulai membuka tahapan pengambilan PIN Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang SMA dan SMK pada Kamis (28/5). Pengajuan PIN dilakukan secara daring melalui laman SPMB Jatim dengan melengkapi sejumlah persyaratan administrasi.

Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai mengatakan pengambilan PIN menjadi tahapan penting sebelum calon murid mengikuti proses pendaftaran SPMB 2026.

“Calon murid wajib login menggunakan NISN, NPSN sekolah asal, tanggal lahir, serta tanggal penerbitan KK, SKD, atau SKPD,” ujar Aries, Kamia (28/5).

Setelah login, peserta diminta mengisi data diri dan menentukan titik lokasi domisili sesuai dokumen kependudukan.

Selanjutnya, calon murid wajib datang ke SMA atau SMK terdekat sesuai rekomendasi sistem untuk proses verifikasi dan validasi data. Setelah proses verifikasi selesai, peserta dapat mengunduh PIN sehari kemudian.

Aries meminta masyarakat tidak terburu-buru melakukan pengambilan PIN karena waktu layanan masih cukup panjang hingga 9 Juni 2026.

Namun, dia mengingatkan peserta harus datang ke sekolah sesuai rekomendasi sistem agar proses verifikasi berjalan lancar.

“Jangan sampai salah lokasi untuk verifikasi dan validasi data,” katanya.