Sempat Sadar Saat Dirawat, Jemaah Haji Magetan Meninggal di Tanah Suci

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Duka menyelimuti Kabupaten Magetan. Seorang jemaah haji setempat dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci. Jemaah haji tersebut bernama H Akhmad Suryani (60) warga Dukuh Jetis, Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan.

Adik Almarhum, Imam Subakti mengungkapkan mendiang H Akhmad Suryani menghembuskan nafas terakhir pada Selasa (26/5) pukul 20.20 waktu Arab Saudi atau Rabu dini hari waktu Indonesia Barat.

Dia membeberkan almarhum berangkat menunaikan ibadah haji bersama sang istri Ririn Nurhayati.

“Sempat menjalani perawatan intensif selama 3 pekan, di Rumah Sakit di Jeddah, akibat gangguan kesehatan yang dialami selama menjalankan ibadah haji,” ungkap Imam, Rabu (27/5).

Pihak keluarga mendapat kabar meninggalnya almarhum sekitar pukul 00.30 WIB. Ketika dirawat, almarhum mengalami koma kemudian sadar lagi.

“Kami terus berkomunikasi dengan petugas haji dan Kedutaan Haji dan Umrah Republik Indonesia di Mekkah terkait kondisi kesehatan kakak,” tuturnya

Menurutnya, kondisi kesehatan almarhum mulai menurun sejak berada di Tanah Suci, hingga akhirnya tidak dapat melanjutkan seluruh rangkaian ibadah haji secara normal.

“Kami sekeluarga ikhlas menerima kepergian almarhum, sudah menjadi takdir dan pilihan terbaik dari Allah,” katanya.