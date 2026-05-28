Cuaca Jawa Timur 28 Mei 2026, Pagi-Malam Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (28/5).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Kota Batu, Kota Malang, Magetan, dan Pamekasan. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Kota Batu, Kota Malang, Magetan, dan Pamekasan. Wilayah lainnya cerah hingga berangin.

Malamnya gerimis mengguyur Gresik. Wilayah lainnya cerah hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 162-32 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-20 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim.