Kambing Berkostum Tari Meriahkan Tradisi Kurban di Lumajang

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Perayaan Iduladha di Desa Labruk Kidul, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Rabu (27/5), berlangsung berbeda dari biasanya.

Warga dibuat antusias dengan pawai enam ekor kambing kurban yang dihias mengenakan busana tari lengkap dengan aksesoris warna-warni.

Kambing-kambing tersebut diarak mengelilingi kampung sebelum disembelih. Penampilannya yang unik menarik perhatian warga dan menjadi hiburan tersendiri menjelang Hari Raya Kurban.

Penggagas kegiatan, Ribut Santoso, mengatakan tradisi menghias kambing sebenarnya sudah lama dikenal masyarakat setempat. Namun, tradisi itu mulai jarang dilakukan sehingga ia berinisiatif menghidupkannya kembali.

“Tradisi ini sebenarnya sudah ada sejak dulu. Dulu kambing hanya diberi hiasan janur atau bunga. Sekarang saya coba kemas lebih menarik supaya tetap lestari,” kata Ribut.

Ribut mengaku memanfaatkan koleksi kostum tari miliknya untuk mendandani kambing kurban tersebut. Seluruh proses persiapan dilakukan sendiri, mulai dari menjahit pakaian hingga memasang berbagai aksesori.

Menurutnya, kegiatan itu bukan sekadar hiburan, tetapi juga menjadi cara menciptakan suasana lebih menyenangkan bagi hewan kurban sebelum disembelih.

“Saya ingin kambingnya tidak stres dan suasananya lebih meriah. Jadi ada makna kebahagiaan juga sebelum proses kurban dilakukan,” ujarnya.