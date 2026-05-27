PDIP Surabaya Bagikan Kurban ke Yayasan Keagamaan, Tekankan Semangat Gotong Royong

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPC PDI Perjuangan Surabaya membagikan sejumlah hewan kurban ke berbagai wilayah dan yayasan pendidikan keagamaan di Surabaya dalam momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Salah satunya, menyalurkan sapi ke Majelis Taklim Syabab Annabawy di Jalan Sidosermo IV Gg. Pondok No.19, Wonocolo, Surabaya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya yang juga Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri, mengatakan kegiatan kurban tahun ini dijalankan sesuai arahan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah agar kader partai hadir langsung di tengah masyarakat.

“Momentum kurban ini bukan soal pemilu atau politik praktis. Ini murni bagaimana PDI Perjuangan hadir bersama rakyat dan ikut merasakan kondisi masyarakat yang saat ini ekonominya juga tidak mudah,” kata Syaifuddin Zuhri, Rabu (27/5).

Selain di Wonocolo, DPC PDI Perjuangan Surabaya juga menyalurkan ke daerah Sidosermo, Lakarsantri, Gunung Anyar hingga kawasan Wonokromo dan Tambaksari.

Hewan kurban diserahkan langsung kepada panitia masjid maupun yayasan setempat agar pengelolaannya dilakukan masyarakat secara mandiri.

“Partai harus menjadi tempat sambatan masyarakat. Jangan hanya bicara kemenangan dan pemilu, tapi bagaimana terus menumbuhkan semangat berbagi, gotong royong, dan kepedulian,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi perhatian warga karena tidak hanya fokus pada pembagian daging kurban, tetapi turut mendukung pembinaan keagamaan anak-anak dan remaja di lingkungan kampung kota Surabaya. (mcr23/jpnn)