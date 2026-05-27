Warga Blitar Tewas Seusai Terkena Ledakan Petasan Balon Udara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ledakan petasan yang dikaitkan dengan balon udara di Desa Tambakan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Rabu (27/5), menewaskan seorang warga berinisial I (23). Dua bocah lainnya turut mengalami luka-luka dalam kejadian tersebut.

Saksi mata, Samsul mengungkapkan insiden maut itu terjadi sekitar pukul 06.00. Mulanya sejumlah warga menerbangkan balon udara di area persawahan desa setempat.

Balon udara ini digantungi dengan sejumlah petasan. Balon ini sempat naik namun tak lama turun lagi.

“Pagi sekitar pukul 06:00 WIB, sejumlah warga menerbangkan balon udara. Kondisi balon sempat naik lalu turun lagi," ujarnya, Rabu (27/5).

Saat diterbangkan posisi petasan yang digantung di bagian bawah balon sudah dalam kondisi menyala.

Petasan tersebut kemudian meledak sesaat setelah balon turun menyentuh tanah. Nahas, di sekitar lokasi terdapat tiga orang yang berada cukup dekat dengan balon tersebut.

"Petasan yang digantung di bawah balon ternyata sudah menyala. Kebetulan ada tiga orang berada dekat balon saat diterbangkan," tuturnya.

Akibat ledakan tersebut, satu korban mengalami luka parah dan sempat dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis.