JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini WOM Finance Salurkan Daging Kurban untuk Warga Prasejahtera di Surabaya

WOM Finance Salurkan Daging Kurban untuk Warga Prasejahtera di Surabaya

Rabu, 27 Mei 2026 – 17:02 WIB
WOM Finance Salurkan Daging Kurban untuk Warga Prasejahtera di Surabaya - JPNN.com Jatim
Momentum Iduladha 2026 dimanfaatkan WOM Finance untuk memperkuat kepedulian sosial melalui pembagian daging kurban kepada warga prasejahtera. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) menyalurkan ratusan paket daging kurban kepada masyarakat di Surabaya dalam momentum Iduladha 1447 Hijriah.

Kegiatan sosial tersebut digelar di Mushola Nurul Iman, Jalan Tempurejo Gang 8, Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Selasa (27/5).

Dalam kegiatan itu, WOM Finance membagikan 150 kantong daging kurban kepada warga sekitar kantor cabang melalui pengurus musala.

Baca Juga:

Penyerahan simbolis dilakukan Branch Head WOM Finance Cabang Surabaya 1 Sukolilo Eka Zusan Ariyanto didampingi Area Collection Manager Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Bonang Amirudin kepada pengurus Mushola Nurul Iman, Ustadz Ainul Yaqin.

Eka mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

“Kami berharap kegiatan ini dapat membantu keluarga prasejahtera mendapatkan akses makanan bergizi tinggi, khususnya protein hewani,” kata Eka tertulis.

Baca Juga:

Dia menambahkan kegiatan tersebut juga melibatkan karyawan WOM Finance agar turut aktif membagikan daging kurban kepada masyarakat.

Menurut dia, keterlibatan karyawan penting untuk membangun empati, semangat kebersamaan, dan kedekatan sosial dengan masyarakat sekitar.

Momentum Iduladha 2026 dimanfaatkan WOM Finance untuk memperkuat kepedulian sosial melalui pembagian daging kurban.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   WOM Finance penyaluran daging kurban warga prasejahtera CSR WOM Finance bantuan masyarakat prasejahtera

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU