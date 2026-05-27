WOM Finance Salurkan Daging Kurban untuk Warga Prasejahtera di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) menyalurkan ratusan paket daging kurban kepada masyarakat di Surabaya dalam momentum Iduladha 1447 Hijriah.

Kegiatan sosial tersebut digelar di Mushola Nurul Iman, Jalan Tempurejo Gang 8, Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Selasa (27/5).

Dalam kegiatan itu, WOM Finance membagikan 150 kantong daging kurban kepada warga sekitar kantor cabang melalui pengurus musala.

Penyerahan simbolis dilakukan Branch Head WOM Finance Cabang Surabaya 1 Sukolilo Eka Zusan Ariyanto didampingi Area Collection Manager Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Bonang Amirudin kepada pengurus Mushola Nurul Iman, Ustadz Ainul Yaqin.

Eka mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

“Kami berharap kegiatan ini dapat membantu keluarga prasejahtera mendapatkan akses makanan bergizi tinggi, khususnya protein hewani,” kata Eka tertulis.

Dia menambahkan kegiatan tersebut juga melibatkan karyawan WOM Finance agar turut aktif membagikan daging kurban kepada masyarakat.

Menurut dia, keterlibatan karyawan penting untuk membangun empati, semangat kebersamaan, dan kedekatan sosial dengan masyarakat sekitar.