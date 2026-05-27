DLH Surabaya Masih Temukan Warga Cuci Rumen di Sungai, 1 Orang Disanksi Tipiring

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya masih menemukan warga mencuci rumen atau limbah hewan kurban di Sungai Asemrowo, Jalan Ngagel, saat melakukan patroli, Rabu (27/5).

Total ada empat kelompok warga yang kedapatan mencuci rumen. Satu di antaranya diberikan sanksi tindak pidana ringan (tipiring)

Plt Kepala DLH Surabaya M Fikser mengungkapkan tiga kelompok terindikasi melakukan pembersihan rumen di sungai, sedangkan satu kelompok masyarakat terbukti membuang darah hewan kurban langsung ke sungai.

“Jadi, yang tiga ini sudah kami himbau untuk memasukkan ke dalam karung yang belum sempat terbuang itu,” kata Fikser.

Menurut Fikser, imbauan tersebut dipatuhi masyarakat. Mereka diminta membawa kembali rumen dan membuangnya ke tempat pembuangan sementara (TPS).

“Akhirnya mereka mematuhi himbauan kami. Rumennya dan kotorannya mereka ikat lagi lalu dibawa kembali,” jelasnya.

Sementara itu, satu kelompok yang kedapatan membuang darah hewan kurban langsung ke sungai langsung ditindak petugas.

“Salah satu warga yang bertanggung jawab kami lakukan tipiring, karena ketika dia melakukan pemotongan itu dia langsung membuangnya ke saluran dan saluran itu langsung masuk ke Sungai Surabaya,” katanya.