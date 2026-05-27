JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini DLH Surabaya Masih Temukan Warga Cuci Rumen di Sungai, 1 Orang Disanksi Tipiring

DLH Surabaya Masih Temukan Warga Cuci Rumen di Sungai, 1 Orang Disanksi Tipiring

Rabu, 27 Mei 2026 – 15:03 WIB
DLH Surabaya Masih Temukan Warga Cuci Rumen di Sungai, 1 Orang Disanksi Tipiring - JPNN.com Jatim
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya masih menemukan warga mencuci rumen atau limbah hewan kurban di Sungai Asemrowo, Jalan Ngagel, saat melakukan patroli, Rabu (27/5). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya masih menemukan warga mencuci rumen atau limbah hewan kurban di Sungai Asemrowo, Jalan Ngagel, saat melakukan patroli, Rabu (27/5).

Total ada empat kelompok warga yang kedapatan mencuci rumen. Satu di antaranya diberikan sanksi tindak pidana ringan (tipiring)

Plt Kepala DLH Surabaya M Fikser mengungkapkan tiga kelompok terindikasi melakukan pembersihan rumen di sungai, sedangkan satu kelompok masyarakat terbukti membuang darah hewan kurban langsung ke sungai.

Baca Juga:

“Jadi, yang tiga ini sudah kami himbau untuk memasukkan ke dalam karung yang belum sempat terbuang itu,” kata Fikser.

Menurut Fikser, imbauan tersebut dipatuhi masyarakat. Mereka diminta membawa kembali rumen dan membuangnya ke tempat pembuangan sementara (TPS).

“Akhirnya mereka mematuhi himbauan kami. Rumennya dan kotorannya mereka ikat lagi lalu dibawa kembali,” jelasnya.

Baca Juga:

Sementara itu, satu kelompok yang kedapatan membuang darah hewan kurban langsung ke sungai langsung ditindak petugas.

“Salah satu warga yang bertanggung jawab kami lakukan tipiring, karena ketika dia melakukan pemotongan itu dia langsung membuangnya ke saluran dan saluran itu langsung masuk ke Sungai Surabaya,” katanya.

DLH Surabaya masih menemukan warga mencuci rumen di sungai saat patroli Iduladha. Satu orang disanksi tipiring karena buang darah ke sungai
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   limbah hewan kurban temuan masyarakat cuci rumen cuci rumen sungai cuci limbah hewan sungai

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU