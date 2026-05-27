Iduladha 2026, Gubernur Khofifah Sebut Penjualan Kurban di Jatim Naik Signifikan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan secara simbolis hewan kurban untuk disembelih di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, Rabu (27/5).

Selain milik Khofifah, juga terdapat beberapa hewan kurban lainnya di antaranya Presiden Prabowo Subianto, Wakil Gubernur Jawa Emil Elestianto Dardak.

Khofifah menyampaikan bahwa stok hewan kurban di Jawa Timur untuk Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi dalam kondisi cukup, aman, dan sehat. Kepastian itu didapat setelah Pemprov Jatim melakukan kunjungan ke sejumlah sentra peternakan di berbagai daerah.

Baca Juga: RPH Surabaya Pastikan Pemotongan Kurban Higienis dan Sesuai Syariat

Hasil pemantauan menunjukkan kondisi hewan kurban di Jawa Timur sangat baik. Selain itu, penjualan hewan kurban tahun ini juga mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

“Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah 2026 Masehi ini, stok hewan kurban di Jawa Timur sangat cukup, aman, dan sehat. Itu dari berbagai kunjungan-kunjungan kami ke berbagai sentra-sentra peternakan,” kata Khofifah ditemui di Masjid Al Akbar Surabaya, Rabu (27/5).

Menurutnya, peningkatan penjualan hewan kurban menjadi indikator tingginya semangat masyarakat dalam beribadah sekaligus membawa dampak positif bagi para peternak.

Baca Juga: Cuci Rumen Hewan Kurban di Sungai Terancam Denda Hingga Rp50 Juta

“Rata-rata mereka menyampaikan penjualannya jauh lebih signifikan dibanding dengan tahun lalu. Artinya bahwa semangat beribadah masyarakat Jawa Timur ini luar biasa,” ujarnya.

Khofifah menambahkan perkembangan ekosistem digital juga membantu para peternak dalam memasarkan hewan kurban. Banyak peternak kini mulai memanfaatkan penjualan secara online untuk menjangkau pembeli lebih luas.