RS Premier Surabaya Salurkan Kurban ke Masjid, Panti Asuhan hingga Ponpes

jatim.jpnn.com, SURABAYA - RS Premier Surabaya kembali menunjukkan kepedulian sosial kepada masyarakat dengan menyalurkan hewan kurban pada momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Tahun ini, RS Premier Surabaya menyalurkan kambing kurban ke 12 masjid, musholla, panti asuhan, polsek, hingga pondok pesantren di wilayah Nginden dan sekitarnya.

Kegiatan rutin tersebut menjadi bagian dari komitmen rumah sakit untuk terus memberikan manfaat kepada masyarakat, tidak hanya melalui layanan kesehatan tetapi juga kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Baca Juga: Cuci Rumen Hewan Kurban di Sungai Terancam Denda Hingga Rp50 Juta

Beberapa lokasi penerima hewan kurban yaitu Masjid Al Mukminun, Masjid Al Muttaqin, Masjid At Taqwa, Masjid Baitul Akhir, Masjid Khoirul Huda, Musala Al Muayyan, Musala Assidqon, dan Musala Al Maghfiroh.

Selain itu, bantuan juga disalurkan ke Panti Asuhan Al Kahfi, Panti Asuhan Hidayatus Shibyan, Polsek Sukolilo, serta Pondok Pesantren Darus Sa’adah.

Chief Executive Officer RS Premier Surabaya dr. Victoria Theresa Kusumo mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antara rumah sakit dan masyarakat sekitar.

Baca Juga: PDI Perjuangan Jatim Bagikan 468 Sapi Kurban ke Pesantren dan Panti Asuhan

“Iduladha mengajarkan nilai keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada yang membutuhkan. Melalui pembagian hewan kurban ini, kami berharap RS Premier Surabaya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mempererat tali silaturahmi dengan lingkungan sekitar rumah sakit,” kata Victoria.

Menurut dia, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk rasa syukur atas kepercayaan masyarakat kepada RS Premier Surabaya selama ini.