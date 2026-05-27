Bridgestone Hadirkan Ban EV Ready Berteknologi ENLITEN di IIMS Surabaya 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perusahaan ban PT Bridgestone Tire Indonesia menghadirkan lini ban kendaraan listrik atau EV ready berteknologi ENLITEN dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2026.

Kehadiran produk tersebut menjadi bagian dari partisipasi Bridgestone sebagai official tire partner IIMS Surabaya 2026 yang berlangsung pada 26–31 Mei di Grand City Convention & Exhibition Surabaya.

Dalam pameran otomotif itu, Bridgestone menampilkan dua produk unggulan untuk segmen kendaraan penumpang, yakni Turanza 6 dan Ecopia EP300.

Kedua produk tersebut telah dibekali teknologi ENLITEN yang dirancang untuk mendukung kebutuhan mobilitas modern, termasuk kompatibel dengan kendaraan listrik yang terus berkembang di Indonesia.

Presiden Direktur PT Bridgestone Tire Indonesia Mukiat Sutikno mengatakan kehadiran Bridgestone di IIMS Surabaya 2026 menjadi momentum penting sekaligus perayaan 50 tahun perusahaan di Indonesia.

“Selama 50 tahun hadir di Indonesia, selain fokus menghadirkan produk ban berkualitas global, kami juga terus membangun kedekatan dan kepercayaan konsumen di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur yang menjadi salah satu pasar otomotif terbesar di Indonesia,” kata Mukiat, Selasa (26/5).

Menurut dia, melalui IIMS Surabaya 2026, Bridgestone ingin menegaskan komitmen menghadirkan inovasi, layanan, dan solusi mobilitas yang relevan dengan kebutuhan konsumen.

Turanza 6 hadir sebagai ban comfort touring yang mengutamakan kenyamanan berkendara sekaligus siap mendukung kendaraan listrik.