Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut dari Pagi-Malam

Rabu, 27 Mei 2026 – 10:05 WIB
Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (27/5) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siang dan sore hujan ringan atau gerimis mengguyur Klojen, Lowokwaru, dan Sukun. Kawasan lainnya cerah berawan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi sampai sore gerimis mengguyur Dau, Karangploso, Kromengan, Ngajum, Ngantang, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Poncokusumo. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

