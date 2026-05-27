Cuaca Jawa Timur 27 Mei 2026, Wilayah Berikut Bakal Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (27/5).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kota Batu dan Sampang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Kota Batu, Kota Malang, Pamekasan, dan Sampang. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Kota Batu, Kota Malang, Kota Surabaya, Lumajang, Pamekasan, dan Sampang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Bojonegoro, Kota Surabaya, Lamongan, dan Lumajang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-17 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)