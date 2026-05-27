Morbidelli T502X dan Benda LFC 700 Pro Debut di IIMS Surabaya 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pasar sepeda motor nasional sepanjang 2025 menunjukkan tren positif dengan penjualan mencapai 6,4 juta unit atau naik 1,25 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut menjadi angin segar bagi industri otomotif roda dua di Indonesia, termasuk segmen motor adventure yang kini semakin ramai peminat.

Momentum itu dimanfaatkan PT Benelli Motor Indonesia (BMI) dengan menghadirkan Morbidelli T502X dalam gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2026.

Motor adventure terbaru tersebut melengkapi lini Morbidelli sebelumnya, yakni T252X dan T1002VX.

Morbidelli T502X dibekali mesin 500 cc inline dua silinder DOHC yang mampu menghasilkan tenaga hingga 46,9 HP pada 8.500 RPM.

Motor ini menggunakan ban Michelin Anakee dengan velg jari-jari tubeless ukuran 19 inci di depan dan 17 inci di belakang.

Bobot bersihnya mencapai 216 kilogram sehingga dinilai tetap nyaman digunakan untuk kebutuhan touring maupun aktivitas harian.

T502X juga sudah dilengkapi dua mode berkendara, yakni off-road dan standard, serta fitur crash bar dan hand guard.

CEO PT Benelli Motor Indonesia Steven Kentjana mengatakan kehadiran T502X menjadi upaya perusahaan memperluas pilihan motor adventure di Indonesia.