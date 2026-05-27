RPH Surabaya Pastikan Pemotongan Kurban Higienis dan Sesuai Syariat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya Perseroda memastikan pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada momen Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah amanah, transparan, profesional, dan memenuhi standar higienitas.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular sekaligus memastikan daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat aman dan layak konsumsi.

Direktur Utama PT RPH Surabaya Perseroda Fajar A. Isnugroho mencatat sudah ada 166 ekor hewan kurban yang akan disembelih. Pelaksaan pemotongan hewan kurban dijadwalkan berlangsung pada 27–30 Mei 2026.

“Hewan kurban berasal dari berbagai pihak, mulai dari bantuan Wali Kota Surabaya, kemudian Pemkot Surabaya, partai politik, organisasi masyarakat, PKK, masjid, yayasan, hingga pelanggan lama yang kembali menggunakan layanan kami,” kata Fajar, Rabu (27/5).

Dia menjelaskan seluruh sapi yang akan dipotong wajib masuk ke RPH sehari sebelum penyembelihan. Ketentuan tersebut diterapkan agar hewan memiliki waktu istirahat sekaligus menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan sebelum dipotong.

“Sesuai SOP, semua sapi harus masuk sehari sebelumnya untuk diistirahatkan dan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah tiba, hewan akan dikelompokkan dan ditempatkan di area persiapan sebelum dipotong pada hari pelaksanaan,” ujarnya.

Fajar menegaskan setiap hewan kurban yang masuk ke RPH wajib dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal. Selain itu, tim dokter hewan RPH juga melakukan pemeriksaan antemortem untuk memastikan kondisi hewan benar-benar sehat sebelum penyembelihan dilakukan.

“Setelah pemotongan, pemeriksaan kembali dilakukan terhadap daging hasil sembelihan. Apabila ditemukan bagian yang tidak layak konsumsi, maka akan dipisahkan dan dimusnahkan agar tidak beredar di masyarakat,” ucapnya.