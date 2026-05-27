40.000 Jemaah Padati Masjid Al-Akbar Surabaya untuk Salat Iduladha

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ribuan umat Muslim memadati kawasan Masjid Al-Akbar Surabaya untuk melaksanakan Salat Iduladha 1447 Hijriah, Rabu (27/5). Tercatat ada sekitar 40.000 jemaah.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak turut melaksanakan Salat Iduladha bersama ribuan jemaah di Masjid Al Akbar Surabaya.

Jemaah mulai berdatangan sejak selepas subuh. Area dalam masjid hingga pelataran dipenuhi warga yang datang bersama keluarga untuk menunaikan salat hari raya kurban tersebut.

Suasana khidmat tampak selama pelaksanaan ibadah. Banyak jemaah memanfaatkan momen Iduladha untuk bersilaturahmi dan berfoto bersama di kawasan masjid yang menjadi salah satu ikon religi di Surabaya itu.

Salat Iduladha dimulai pukul 06.10 WIB yang dipimpin Imam Besar Masjid Al Akbar Surabaya KH Abdul Hamid Abdullah SH MSi sebagai imam. Sementara khutbah disampaikan Prof Dr KH Abd Halim Soebahar MA yang juga menjabat Ketua Umum MUI.

Dalam khutbahnya, khatib mengangkat tema 'Belajar dari Keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk Membina Generasi Unggul'.

Sementara itu, Humas Masjid Al-Akbar Surabaya Helmy M Noor mengatakan penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan pada H+1 Iduladha 1447 Hijriah atau Kamis (28/5).

Panitia mencatat telah menerima lebih dari 30 ekor kambing dan sekitar 20 ekor sapi kurban dari berbagai pihak, termasuk milik Presiden Prabowo dan Gubernur Khofifah.