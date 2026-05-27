ALVA Bawa Motor Listrik N3 Next Gen ke IIMS Surabaya 2026, Ini Keunggulannya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - ALVA meramaikan ajang Indonesia International Motor Show 2026 (IIMS) Surabaya 2026 yang berlangsung di Grand City Convex pada 26-31 Mei 2026.

Partisipasi tahun ini menjadi kehadiran kedua ALVA di IIMS Surabaya sekaligus memperkuat pengenalan ekosistem kendaraan listrik kepada masyarakat Jawa Timur.

VP of Marketing and Customer Experience ALVA Sandy Alva mengatakan pihaknya ingin memperkuat kehadiran ALVA di Jawa Timur, bukan hanya melalui produk, tetapi juga pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

“Kami ingin membantu mempercepat sekaligus mempermudah adopsi kendaraan listrik bagi masyarakat di Surabaya dan sekitarnya,” ujar Sandy, Selasa (26/5).

Dalam pameran tersebut, ALVA membawa lini terbaru ALVA N3 Next Gen yang sebelumnya diperkenalkan di IIMS Jakarta 2026.

Motor listrik ini dibekali Next Generation Battery dengan jarak tempuh hingga 140 kilometer dalam sekali pengisian daya serta kecepatan maksimum 80 km/jam.

ALVA N3 Next Gen juga dilengkapi teknologi Boost Charge yang memungkinkan pengisian daya dari 10 persen hingga 50 persen dalam waktu kurang dari 25 menit.

Selain itu, tersedia fitur Hill Start Assist (HSA) dan Hill Descent Assist (HDA) untuk meningkatkan keamanan berkendara di berbagai kondisi jalan.