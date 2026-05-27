Toyota Hadirkan Yaris Cross Hybrid hingga Alphard Hybrid di IIMS Surabaya 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Toyota-Astra Motor (TAM) menghadirkan solusi mobilitas ramah lingkungan melalui jajaran Hybrid EV terbaru di ajang Indonesia International Motor Show 2026 (IIMS) Surabaya 2026.

Pameran yang berlangsung di Grand City Surabaya pada 26-31 Mei 2026 itu dimanfaatkan Toyota untuk memperluas akses kendaraan hybrid ke berbagai segmen masyarakat.

Toyota menghadirkan sejumlah model terbaru, di antaranya Toyota Yaris Cross Hybrid, Toyota Alphard Hybrid, dan Toyota Veloz Hybrid.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor Bansar Maduma mengatakan Toyota ingin menunjukkan teknologi Hybrid EV kini makin dekat dengan kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia.

“Elektrifikasi bukan hanya solusi mobilitas ramah lingkungan, tetapi juga harus praktis, mudah digunakan, dan relevan dengan gaya hidup pelanggan,” ujar Bansar, Selasa (26/5).

Menurut dia, New Yaris Cross G Hybrid EV hadir sebagai compact SUV hybrid yang lebih terjangkau dengan karakter stylish, nyaman, irit bahan bakar, dan fun to drive.

Sementara itu, New Alphard XE Hybrid EV diperkenalkan sebagai pilihan premium MPV yang lebih bernilai untuk pelanggan yang menginginkan kenyamanan dan pengalaman berkendara kelas atas.

Toyota juga memberikan penyegaran pada lini Alphard dan Vellfire melalui tambahan side step untuk memudahkan akses keluar masuk penumpang.