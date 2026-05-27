JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Bawa Line Up Premium, Vespa Satya Target Jual 100 Unit di IIMS Surabaya 2026

Bawa Line Up Premium, Vespa Satya Target Jual 100 Unit di IIMS Surabaya 2026

Rabu, 27 Mei 2026 – 09:34 WIB
Bawa Line Up Premium, Vespa Satya Target Jual 100 Unit di IIMS Surabaya 2026 - JPNN.com Jatim
Vespa Primavera 180, Sprint 180, hingga GTS 300 tampil di IIMS Surabaya 2026 bersama lini premium Piaggio Group. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Satya Mandiri Motors (Vespa Satya) menargetkan penjualan 100 unit kendaraan selama gelaran Indonesia International Motor Show 2026 (IIMS) Surabaya 2026.

Optimisme tersebut didorong tingginya minat masyarakat Jawa Timur terhadap produk Vespa dan lini kendaraan premium Piaggio Group.

Deputy Director PT Satya Mandiri Motors Ramon Christian mengatakan pihaknya kembali hadir di IIMS Surabaya 2026 dengan membawa jajaran lengkap produk Piaggio Group.

Baca Juga:

“Mulai dari Vespa LX sebagai entry level hingga top series di kategori Vespa yaitu GTS 300. Kami juga menampilkan Moto Guzzi V7 sebagai bagian dari lini premium Piaggio Group,” ujar Ramon, Selasa (26/5).

Mengusung tagline 'A Way to Move' Vespa Satya menempati Booth PF2 di Pre Function Hall Grand City Convex Surabaya.

Sebanyak delapan line up terbaru dari Piaggio Group ditampilkan, mulai Piaggio, Vespa, Aprilia, hingga Moto Guzzi.

Baca Juga:

Beberapa model unggulan yang dipamerkan di antaranya Vespa LX 150 dengan mesin i-Get 154,8 cc dan pilihan warna baru.

Selain itu ada Vespa Primavera 180 serta Vespa Sprint 180 yang kini menggunakan mesin 174,1 cc dengan peningkatan tenaga hingga 24 persen dibanding generasi sebelumnya.

Vespa Satya menargetkan penjualan 100 unit kendaraan selama IIMS Surabaya 2026 dengan berbagai promo menarik.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   vespa satya piaggio group IIMS Surabaya pameran otomotif surabaya Vespa Primavera 180 Vespa GTS 300 berita otomotif

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU