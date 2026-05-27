Bawa Line Up Premium, Vespa Satya Target Jual 100 Unit di IIMS Surabaya 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Satya Mandiri Motors (Vespa Satya) menargetkan penjualan 100 unit kendaraan selama gelaran Indonesia International Motor Show 2026 (IIMS) Surabaya 2026.

Optimisme tersebut didorong tingginya minat masyarakat Jawa Timur terhadap produk Vespa dan lini kendaraan premium Piaggio Group.

Deputy Director PT Satya Mandiri Motors Ramon Christian mengatakan pihaknya kembali hadir di IIMS Surabaya 2026 dengan membawa jajaran lengkap produk Piaggio Group.

“Mulai dari Vespa LX sebagai entry level hingga top series di kategori Vespa yaitu GTS 300. Kami juga menampilkan Moto Guzzi V7 sebagai bagian dari lini premium Piaggio Group,” ujar Ramon, Selasa (26/5).

Mengusung tagline 'A Way to Move' Vespa Satya menempati Booth PF2 di Pre Function Hall Grand City Convex Surabaya.

Sebanyak delapan line up terbaru dari Piaggio Group ditampilkan, mulai Piaggio, Vespa, Aprilia, hingga Moto Guzzi.

Beberapa model unggulan yang dipamerkan di antaranya Vespa LX 150 dengan mesin i-Get 154,8 cc dan pilihan warna baru.

Selain itu ada Vespa Primavera 180 serta Vespa Sprint 180 yang kini menggunakan mesin 174,1 cc dengan peningkatan tenaga hingga 24 persen dibanding generasi sebelumnya.