VinFast Kenalkan VF MPV 7 di IIMS Surabaya 2026, Harga Mulai Rp357 Jutaan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - VinFast kembali meramaikan ajang Indonesia International Motor Show 2026 (IIMS) Surabaya 2026 dengan menghadirkan booth berskala besar dan jajaran kendaraan listrik terbaru.

Dalam pameran yang berlangsung pada 26-31 Mei 2026 itu, VinFast juga memperkenalkan MPV listrik VF MPV 7 untuk pertama kalinya di Surabaya.

Kehadiran model tersebut menjadi bagian dari strategi VinFast memperluas pasar sekaligus memperkuat posisinya di Indonesia.

VinFast menghadirkan booth seluas 341 meter persegi dengan konsep modern bertema transisi hijau dan ekosistem mobilitas listrik.

Pengunjung dapat melihat seluruh lini kendaraan listrik VinFast yang dipasarkan di Indonesia, mulai VF 3, VF 6, VF 7, VF MPV 7, hingga Limo Green.

Selain itu, pengunjung juga berkesempatan melakukan test drive serta memperoleh berbagai promo pembelian selama pameran berlangsung.

VinFast menawarkan early bird cash discount hingga Rp46,2 juta untuk sejumlah model tertentu bagi pelanggan pertama.

Salah satu sorotan utama ialah pengumuman harga on the road VF MPV 7 di Surabaya.