H-1 Iduladha, KAI Daop 8 Layani 39 Ribu Pelanggan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 39 pelanggan menggunakan kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya saat libur panjang Iduladha 2026.

Berdasarkan data Selasa (26/5) pukul 10.00 WIB, KAI Daop 8 Surabaya mencatat akan melayani sebanyak 39.143 pelanggan, yang terdiri dari 21.525 pelanggan berangkat dan 17.618 pelanggan turun.

Jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah hingga malam hari seiring berlangsungnya jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono mengatakan ada tiga stasiun dengan volume pelanggan tertinggi yakni Stasiun Surabaya Pasarturi sebanyak 12.071 pelanggan, terdiri dari 6.941 pelanggan naik dan 5.130 pelanggan turun.

Kemudian Stasiun Surabaya Gubeng sebanyak 11.379 pelanggan, terdiri dari 7.235 pelanggan naik dan 4.144 pelanggan turun, serta Stasiun Malang sebanyak 6.024 pelanggan, terdiri dari 3.665 pelanggan naik dan 2.359 pelanggan turun.

"KAI Daop 8 Surabaya menyiapkan kapasitas sekitar 158 ribu tempat duduk dengan mengoperasikan sebanyak 42 perjalanan kereta api jarak jauh," jelasnya.

Selama Iduladha, KAI Daop 8 memproyeksikan melayani sebanyak 170.865 pelanggan, terdiri dari 86.087 pelanggan berangkat dan 84.778 pelanggan turun.

"Sejumlah kota tujuan favorit pelanggan pada periode libur panjang kali ini antara lain Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Bandung, dan Banyuwangi. Volume keberangkatan diperkirakan akan terus meningkat hingga mendekati akhir pekan," katanya.