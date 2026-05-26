PDI Perjuangan Jatim Bagikan 468 Sapi Kurban ke Pesantren dan Panti Asuhan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah dimanfaatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Jawa Timur untuk memperkuat semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Tahun ini, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menyalurkan 468 ekor sapi kurban ke berbagai daerah di Jawa Timur.

Hewan kurban tersebut didistribusikan melalui DPC kabupaten dan kota, pondok pesantren, panti asuhan, masjid, hingga musala yang menggelar penyembelihan bersama masyarakat.

Selain distribusi dari DPD, sejumlah kader partai, anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, hingga pengurus PAC juga melaksanakan kurban secara mandiri di daerah masing-masing.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah secara khusus menyalurkan ratusan sapi kurban untuk wilayah Madura.

Sedikitnya 298 ekor sapi kurban didistribusikan di berbagai daerah di Madura menjelang Iduladha tahun ini.

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Didik Prasetiyono mengatakan Iduladha menjadi momentum penting untuk menjaga solidaritas sosial dan kepedulian terhadap masyarakat.

“Di situasi seperti sekarang, masyarakat membutuhkan rasa kebersamaan. Banyak keluarga sedang berjuang menghadapi kebutuhan hidup yang semakin berat,” kata Didik.