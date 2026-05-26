Dukung IIMS Surabaya 2026, Danamon-Adira Finance Siapkan Promo Kendaraan dan Cashback

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk kembali mendukung penyelenggaraan Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2026 dengan dukungan dari MUFG Bank Ltd.

Dalam ajang yang berlangsung pada 26–31 Mei 2026 tersebut, Danamon hadir sebagai Official Bank Partner, Adira Finance sebagai Official Multifinance Partner, serta Official Trade-In Partner.

Partisipasi tersebut menjadi tahun kelima kolaborasi berkelanjutan ketiga institusi keuangan tersebut dalam mendukung IIMS Surabaya, setelah sebelumnya juga terlibat dalam IIMS Jakarta 2026.

Sebagai salah satu pusat ekonomi nasional, Jawa Timur dinilai memiliki peran strategis terhadap perkembangan industri otomotif nasional. Surabaya menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi provinsi dengan sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi kendaraan bermotor, sebagai penggerak utama.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga akhir 2025 Surabaya tercatat memiliki sekitar 3,8 juta unit kendaraan terdaftar dan menjadi penyumbang terbesar jumlah kendaraan di Jawa Timur.

Sementara itu, data Korps Lalu Lintas Polri hingga April 2026 mencatat populasi kendaraan bermotor di Jawa Timur mencapai 26,9 juta unit atau sekitar 15,4 persen dari total nasional.

Managing Director sekaligus Deputy Head of Japanese Corporate Banking for MUFG Indonesia Tadanobu Hirano mengatakan partisipasi MUFG dalam IIMS Surabaya 2026 merupakan bagian dari upaya memperkuat kontribusi di Jawa Timur, khususnya sektor otomotif.

“Melalui kolaborasi dengan Danamon dan Adira Finance, kami ingin mendukung ekosistem industri ini secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi pembiayaan tetapi juga mendorong inovasi dan solusi mobilitas berkelanjutan,” ujar Hirano.