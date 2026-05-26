JAECOO J5 EV Jadi Andalan di IIMS Surabaya 2026, Usung SUV Listrik Premium

jatim.jpnn.com, SURABAYA - JAECOO menjadikan JAECOO J5 EV sebagai kendaraan andalan dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2026 yang berlangsung pada 26-31 Mei 2026 di Grand City Convention Hall Surabaya.

Business Unit Director JAECOO Indonesia Jim Ma mengatakan kehadiran SUV listrik premium tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan memperkuat posisinya sebagai merek SUV New Energy Vehicle (NEV) di Indonesia.

“Mengusung tema JAECOO From Classic, Beyond Classic, JAECOO menghadirkan pengalaman otomotif premium dengan menampilkan lini kendaraan berbasis teknologi New Energy Vehicle (NEV),” kata Jim Ma, Selasa (26/5).

Dia menjelaskan JAECOO J5 EV diposisikan sebagai magnet utama booth karena merepresentasikan arah baru mobilitas urban premium melalui desain modern, teknologi elektrifikasi, serta pengalaman berkendara yang relevan dengan kebutuhan konsumen masa kini.

Di booth seluas 144 meter persegi, pengunjung dapat melihat langsung sekaligus mencoba performa J5 EV melalui sesi test drive selama pameran berlangsung.

Menurut Jim Ma, kehadiran model tersebut juga menjadi penting karena berkontribusi terhadap performa positif JAECOO di pasar otomotif nasional sepanjang awal 2026.

“Partisipasi JAECOO di IIMS Surabaya 2026 menjadi bagian dari komitmen kami untuk terus memperluas kehadiran brand di Indonesia dan menghadirkan pengalaman otomotif premium yang lebih dekat dengan konsumen,” ujarnya.

Dia menambahkan melalui tema From Classic, Beyond Classic dan semangat co-create, JAECOO ingin menunjukkan pengembangan kendaraan premium yang tetap mempertahankan karakter klasik khas merek tersebut sekaligus menghadirkan inovasi teknologi modern.