Lansia 102 Tahun Bisa Jalan Seusai Operasi Pinggul, Dokter SMC Ungkap Penanganan Cepat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Cedera berat pada lansia tidak bisa dianggap sepele karena berisiko memicu komplikasi serius hingga mengancam nyawa apabila terlambat ditangani.

Dokter spesialis ortopedi di Sunway Medical Centre, Jeffrey Jaya Raj mengatakan intervensi dini menjadi faktor penting dalam keberhasilan penanganan cedera berat pada pasien lanjut usia.

“Intervensi dini adalah kuncinya. Apabila operasi ditunda, pasien mungkin tidak akan bisa berjalan lagi, dan itu dapat memicu berbagai komplikasi lainnya,” kata Jeffrey dalam keterangan tertulis Selasa (26/5).

Jeffrey menangani kasus neck of femur fracture atau cedera serius pada bagian pinggul yang dialami seorang lansia berusia 102 tahun bersama tim dokter geriatri, anestesi, dan rehabilitasi medis.

Menurut dia, operasi cepat diperlukan agar pasien dapat kembali bergerak serta menghindari komplikasi akibat terlalu lama berbaring.

Pasien yang akrab disapa Popo itu sebelumnya dikenal aktif menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri, termasuk membantu usaha keluarga. Namun, dia harus dilarikan ke unit gawat darurat setelah terjatuh dan mengalami cedera serius pada bagian pinggul.

“Pada usia lanjut, cedera seperti ini sering kali menjadi awal dari penurunan kondisi fisik secara drastis,” ujar Jeffrey.

Kasus tersebut kemudian ditangani melalui layanan Fracture Liaison Service (FLS), yakni sistem perawatan multidisiplin khusus pasien patah tulang lansia yang dimiliki Sunway Medical Centre.