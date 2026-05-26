IIMS Surabaya 2026: GWM Hadirkan Mobil EV, Hybrid hingga Diesel, Bonus Solar 3 Bulan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Satya Mandiri Motors (SMM) selaku diler resmi utama GWM memboyong seluruh lini kendaraan andalannya dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2026 di Grand City Convex Surabaya.

Pada pameran otomotif tahunan tersebut, SMM menghadirkan berbagai model kendaraan mulai dari mobil listrik murni (EV), hybrid, hingga SUV diesel premium seperti GWM Tank 300 dan GWM Tank 500.

Operation Director SMM Alvin Harsono mengatakan IIMS Surabaya 2026 menjadi momentum penting bagi GWM untuk menunjukkan kesiapan dalam memenuhi kebutuhan pasar otomotif Jawa Timur, khususnya Surabaya.

“Mengusung tagline Step Into Our Future World, SMM GWM yang menempati Exhibition Hall 1 Booth G mengajak pengunjung mengenal empat produk GWM yang mewakili tiga sumber penggerak powertrain untuk menjawab kebutuhan spesifik tiap individu,” kata Alvin, Selasa (26/5).

Adapun kendaraan yang dipamerkan meliputi ORA 03 BEV, Tank 500 HEV, serta Tank 300 dan Tank 500 Diesel.

Menurut Alvin, ORA 03 BEV menjadi representasi kendaraan listrik murni dengan motor listrik bertenaga 140 dk dan torsi 210 Nm. Mobil hatchback kompak tersebut dinilai cocok untuk mobilitas masyarakat perkotaan.

“Baterai LFP berkapasitas 47,8 kWh membuat ORA 03 BEV memiliki jarak tempuh hingga 400 kilometer,” ujarnya.

Sementara itu, Tank 500 HEV hadir sebagai SUV ladder frame 4x4 bermesin hybrid yang menggabungkan performa tangguh dengan kenyamanan premium. Mobil ini dibekali mesin hybrid bertenaga 346 dk dan torsi 615 Nm yang dipadukan dengan Dedicated Hybrid Transmission (DHT).