Wuling Eksion Debut di IIMS Surabaya, Dibekali ADAS & Panoramic Sunroof

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wuling Motors Indonesia memperkenalkan SUV 7-seater terbaru Wuling Eksion di ajang International Indonesia Motor Show (IIMS) Surabaya 2026 di Grand City Convex pada 26–31 Mei 2026.

Kehadiran Wuling Eksion memperluas lini kendaraan elektrifikasi Wuling dengan pilihan teknologi electric vehicle (EV) dan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).

Regional Sales Senior Manager Wuling Motors Angga mengatakan Surabaya menjadi salah satu pasar penting bagi perkembangan industri otomotif nasional.

“Melalui kehadiran Wuling di IIMS Surabaya tahun ini, kami menghadirkan Wuling Eksion, SUV keluarga modern dengan pilihan teknologi EV dan Plug-in Hybrid,” ujar Angga, Selasa (26/5).

SUV tersebut mengusung tagline 'Exploring Family Journeys' dengan konsep kendaraan yang mengedepankan kenyamanan, efisiensi, dan fitur keselamatan.

Wuling Eksion hadir dengan desain Muscular Flowline Design yang ditandai lampu depan dan belakang berbentuk X-shape.

"Untuk varian Plug-in Hybrid menggunakan honeycomb grille, sedangkan versi EV dibekali aerodynamic bumper," jelasnya.

SUV ini memakai velg 18 inci dengan pilihan warna two-tone pada tipe tertentu.