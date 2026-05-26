KAI Daop 8 Surabaya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Kereta Api

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT KAI Daop 8 Surabaya menggelar sosialisasi pencegahan pelecehan seksual di kereta api di Stasiun Pasar Turi, Selasa (26/5).

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pembicara di bidangnya, antara lain Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Thussy Apriliyandari dan Kasubnit PPA Polrestabes Surabaya Iptu Tri Wulandari.

Manager Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan belum ada kasus pelecahan hingga Mei 2026.

"Belum ada kasus ya sepanjang 2026 dan mudah-mudahan tidak pernah ada," kata Mahendro ditemui.

Mahendro menjelaskan sosialisasi ini sebagai upaya KAI Daop 8 Surabaya berkomitmen agar transportasi umum aman dan nyaman.

"Utamanya (untuk) masyarakat atau pada umumnya dan khususnya penumpang kereta api dapat mempunyai pemahaman untuk menciptakan transportasi yang lebih aman dan nyaman," bebernya.

Dengan kegiatan ini, diharapkan masyarakat lebih waspada sehingga kasus pelecehan tidak akan pernah terjadi.

"Makanya kami secara periodik dan berkesinambungan melakukan sosialisasi seperti ini," ungkapnya lagi.