Petugas Gabungan Evakuasi Sapi Milik Warga Benowo Tercebur ke Sungai

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seekor sapi milik warga tercebur ke sungai di kawasan Jalan Raci Gang 2, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Surabaya, Selasa (26/5).

Petugas gabungan dari BPBD Kota Surabaya, Posko Terpadu Barat, serta DPKP Kota Surabaya langsung melakukan evakuasi setelah menerima laporan dari Command Center.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Surabaya Linda Novitasari mengatakan, laporan diterima petugas pada pukul 09.07 WIB dan tim tiba di lokasi tujuh menit kemudian atau sekitar pukul 09.14 WIB.

“Setibanya di lokasi, sapi diketahui masih berada di dalam sungai. Tim rescue bersama petugas gabungan dan dibantu warga sekitar kemudian langsung melakukan proses evakuasi,” kata Linda.

Sapi tersebut diketahui milik Ricky Farandi Putra Ariesanda (33) warga Jalan Raci, RT 003 RW 004, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Surabaya.

Menurut Linda, proses evakuasi berjalan lancar meski kondisi sapi tampak lemas saat berhasil diangkat dari sungai.

Setelah dievakuasi, sapi langsung dibawa pemiliknya kembali ke kandang untuk penanganan lebih lanjut.

“Sapi dievakuasi dalam kondisi selamat, meski terlihat lemas. Selanjutnya langsung dikondisikan oleh pemilik ke dalam kandang,” ujarnya.