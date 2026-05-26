Resmi Dibuka, IIMS Surabaya 2026 Hadir Lebih Besar Hadirkan 40 Brand Otomotif

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ajang pameran otomotif tahunan International Indonesia Motor Show Surabaya 2026 resmi dibuka untuk umum di Grand City Convex, Selasa (26/5).

Pembukaan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Iwan bersama pihak penyelenggara dan sponsor.

Iwan mengatakan IIMS Surabaya 2026 bukan sekadar pesta otomotif, tetapi juga menjadi cerminan kemajuan industri dan daya saing Jawa Timur.

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh penyelenggara, pelaku usaha, investor, komunitas otomotif, dan semua pihak yang telah menghadirkan ajang strategis ini,” kata Iwan saat memberikan sambutan.

Menurut dia, pameran otomotif tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat ekosistem industri otomotif sekaligus memperluas pasar.

Selain itu, ajang tersebut dinilai mampu meningkatkan optimisme dunia usaha di tengah tantangan ekonomi global.

Sementara itu, Presiden Direktur dyandra.com? Daswar Marpaung menyebut industri otomotif memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.