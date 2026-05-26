ARTUGO Meriahkan HUT ke-733 Surabaya dengan Lomba Masak dan Banyak Hadiah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - ARTUGO menggelar rangkaian kegiatan spesial untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 bersama konsumen di Kota Pahlawan.

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk demo memasak dan lomba menghias hidangan tersebut digelar di Depo Bangunan Rajawali sebagai salah satu mitra dealer utama ARTUGO di Surabaya.

Branch Manager ARTUGO Cabang Surabaya Iwan Priyanto mengatakan Surabaya menjadi salah satu kota dengan perkembangan pasar ARTUGO yang cukup pesat.

“Surabaya adalah salah satu kota di mana ARTUGO berkembang sangat pesat. Ikut merayakan hari jadi Kota Surabaya adalah bentuk rasa bangga dan terima kasih kami karena telah diterima masyarakat Surabaya,” ujar Iwan.

Menurut dia, kolaborasi dengan Depo Bangunan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kemitraan yang selama ini terjalin baik.

“Kemitraan antara ARTUGO dan Depo Bangunan menjadi salah satu kunci perkembangan ARTUGO di Surabaya,” katanya.

Iwan menambahkan kegiatan serupa juga akan digelar di Depo Bangunan Rungkut pada 28 Mei 2026 mendatang.

Dalam kegiatan tersebut, peserta diberi kesempatan menghias nasi goreng bertema Hari Jadi Kota Surabaya yang dimasak menggunakan kompor ARTUGO ART-Stone berbahan batu sinter.