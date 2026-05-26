Berebut Jadi Tuan Rumah Muktamar NU, Mojokerto, Cirebon hingga Lirboyo Mengajukan Diri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memastikan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akan digelar pada Agustus 2026 mendatang. Namun hingga kini, lokasi pelaksanaan forum tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut masih belum diputuskan.

Sejumlah pondok pesantren hingga pengurus cabang NU di berbagai daerah mulai mengajukan diri menjadi tuan rumah muktamar.

Amanatul Ummah Ajukan Diri

Salah satu yang resmi mengajukan diri ialah Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Pacet, Mojokerto.

Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah KH Asep Saifuddin Chalim mengatakan pihaknya telah mengirim surat resmi kepada panitia Muktamar ke-35 NU di Jakarta.

“Kami berharap diberikan kesempatan menjadi tuan rumah Muktamar ke-35 NU. Amanatul Ummah siap secara lahir maupun batin,” kata Kiai Asep, Senin (25/5).

Menurut dia, muktamar bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum memperkuat persatuan umat dan kaderisasi ulama.

Dia menilai kawasan Pacet Mojokerto cukup representatif karena memiliki suasana pesantren yang kondusif dan akses yang mudah dijangkau.