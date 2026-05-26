Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Malam Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis & Hujan Lebat

Selasa, 26 Mei 2026 – 10:05 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (26/5) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Siang dan sore hujan ringan atau gerimis hingga hujan lebat disertai petir melanda seluruh kawasan.

Malamnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Pujon. Gerimis mengguyur Ngantang dan Poncokusumo. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Dau, Ngajum, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, dan Wagir. Gerimis mengguyur Jabung, Tumpang, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Dau, Ngajum, Pakisaji, Poncokusumo, dan Wagir. Gerimis mengguyur Jabung, Lawang, Pakis, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga berangin.

