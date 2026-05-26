Cuaca Surabaya Hari ini, Gerimis dan Hujan Lebat Bakal Mengguyur Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (26/5).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Benowo, Krembangan, Pabean Cantian, dan Pakal. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Kenjeran, Lakarsantri, Sambikerep, Semampir, Sukomanunggal, dan Wiyung. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir masih melanda Benowo, Krembangan, Pabean Cantian, dan Pakal. Gerimis mengguyur Kenjeran dan Semampir. Kawasan lainnya cerah.

Sorenya gerimis mengguyur Gayungan, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Kenjeran, Krembangan, Pabean Cantian, Pakal, Rungkut, Semampir, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya cerah hingga berangin.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan gerimis hingga hujan lebat disertai petir. Beberapa jam kemudian cerah berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.