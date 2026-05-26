Cuaca Jawa Timur 26 Mei 2026, Pagi-Malam Wilayah Berikut Gerimis dan Hujan Lebat

Selasa, 26 Mei 2026 – 08:03 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (26/5).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kota Batu dan Sidoarjo. Beberapa jam kemudian Kota Batu hujan lebat disertai petir. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Kota Batu dan Kota Malang. Gerimis mengguyur Bondowoso, Jember, dan Probolinggo. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Bondowoso dan Kota Malang. Gerimis mengguyur Jember, Koa Batu, Lumajang, Mojokerto, dan Probolinggo. Wilayah lainnya cerah hingga berangin.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Bondowoso, Jombamg, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya. Gerimis mengguyur Jember, Kediri, Kota Kediri, Lumajang, Mojokerto, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

