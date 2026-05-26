Inilah Penyebab Kebakaran Rumah & Bengkel Motor Listrik Tewaskan 2 Orang di Surabaya

Selasa, 26 Mei 2026 – 11:06 WIB
Kebakaran hebat melanda sebuah rumah lantai 2 di Jalan Bukit Molin 2B nomor 50 Surabaya, Senin (25/5) pukul 22.58 WIB. Akibat kejadian itu, dua orang meninggal dunia.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran melanda sebuah rumah sekaligus bengkel motor listrik di Jalan Bukit Molin 2B Nomor 50, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Senin (25/5) pukul 22.58 WIB. Sebanyak dua orang dilaporkan meninggal dunia dalam kejadian tersebut.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya Laksita Rini mengungkapkan korban meninggal dunia adalah penghuni rumah yakni nenek dan cucu.

"Korban meninggal dunia ditemukan di kamar mandi lantai 1 dan 2," kata Rini.

Total ada empat korban akibat insiden itu. Dua lainnya istri pemilik rumah mengalami luka robek di telapak tangan sebelah kanan dan satu penghuni indekos mengalami dislokasi kaki kanan dan kiri.

"Dugaan sementara penyebab kebakaran karena korsleting charger motor listrik," katanya.

Rini menjelaskan bahwa rumah tersebut difungsikan sebagai bengkel, rumah dan toko di lantai 1, sedangkan di lantai 2 digunakan untuk indekos.

"Luas bangunan lantai 1 yang terbakar 8x12 meter, sedangkan luas bangunan lantai 2 yang terbakar 3x12 meter," jelasnya.

Petugas mengerahkan 17 unit untuk melakukan proses pemadaman. Api padam pukul 23.39 WIB. Pembasahan selesai dan dinyatakan kondusif 02.10 WIB. (mcr23/jpnn)

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

