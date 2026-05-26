Rumah dan Bengkel Motor Listrik di Surabaya Kebakaran, 2 Orang Tewas 4 Motor Hangus

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran melanda rumah sekaligus bengkel sepeda motor listrik di kawasan Jalan Bukit Molin 2B Nomor 50, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Senin (25/5) malam. Insiden tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan dua lainnya luka-luka.

Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya M Rokhim mengatakan laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 22.58 WIB. Petugas langsung bergerak satu menit kemudian dan tiba di lokasi kejadian pada pukul 23.04 WIB.

“Unit tempur Pos Grudo tiba di tempat kejadian kebakaran langsung melakukan pemadaman,” kata Rokhim.

Sebanyak 17 unit diterjunkan untuk menangani kebakaran tersebut. Rinciannya terdiri dari unit tempur dari Pos TVRI, Pos Grudo, Rayon Pasar Turi, Margomulyo, Kandangan, Wiyung, Menur, Tambakrejo, hingga tim rescue.

Api dipadamkan pada pukul 23.39 WIB. Sementara itu, proses pembasahan dan pendinginan selesai sekitar pukul 02.10 WIB dini hari.

Berdasarkan data DPKP Surabaya, bangunan yang terbakar terdiri dari rumah satu lantai dan rumah dua lantai. Luas bangunan sekitar 8 x 12 meter, sedangkan area yang terbakar mencapai sekitar 3 x 12 meter di lantai dua.

“Penyebab diduga berasal dari korsleting charger motor listrik,” ujarnya.

Dua korban meninggal dunia dalam kejadian itu ialah S (72) penghuni rumah yang merupakan ibu kandung pemilik rumah serta MARP (14) pelajar kelas 1 SMP.