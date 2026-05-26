National Hospital Kenalkan Penanganan Varises Modern, Minim Nyeri Pulih Lebih Cepat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Varises masih sering dianggap sekadar masalah penampilan, padahal kondisi ini merupakan gangguan pada pembuluh darah vena yang dapat berkembang menjadi penyakit kronis bila tidak ditangani secara medis.

Sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, National Hospital bersama Jayanata menggelar talkshow bertema Comprehensive Therapy in Managing Varices: Kaki Indah Bebas Varises, Sabtu (23/5).

Dalam kegiatan tersebut, hadir dokter spesialis bedah toraks dan kardiovaskular dr Edwin Yosef Widjaja serta Head Aesthetic Doctor Jayanata dr Amelia Gonta W.

Dokter Edwin menjelaskan varises terjadi akibat kerusakan katup vena yang membuat aliran darah tidak berjalan optimal hingga menumpuk di pembuluh darah. Kondisi itu menyebabkan pembuluh vena tampak menonjol berwarna biru atau ungu.

“Gejala varises kronis di antaranya nyeri pada tungkai, sensasi terbakar, kaki terasa berat, pembengkakan, hingga rasa gatal,” ujar dr Edwin.

Dia menambahkan tanda klinis yang muncul juga beragam, mulai dari spider veins atau pembuluh darah menyerupai sarang laba-laba, vena yang menonjol, edema, perubahan kulit, hingga muncul luka atau ulkus pada tungkai.

Menurutnya, varises dapat berkembang menjadi Chronic Venous Insufficiency (CVI) atau insufisiensi vena kronis apabila tidak ditangani dengan tepat.

Untuk mengatasinya, ada beberapa pilihan terapi yang bisa dilakukan di National Hospital antara lain obat venoaktif, skleroterapi (menyuntikkan larutan khusus ke pembuluh darah bermasalah).