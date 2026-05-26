JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pabrik Gula Merah di Tulungagung Ludes Terbakar Hampir 3 Jam, Kerugian Rp200 Juta

Pabrik Gula Merah di Tulungagung Ludes Terbakar Hampir 3 Jam, Kerugian Rp200 Juta

Selasa, 26 Mei 2026 – 10:35 WIB
Pabrik Gula Merah di Tulungagung Ludes Terbakar Hampir 3 Jam, Kerugian Rp200 Juta - JPNN.com Jatim
Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Tulungagung melakukan upaya pemadaman kebakaran di pabrik gula merah milik warga di Desa Sambijajar, Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung, Senin (25/5/2026 (ANTARA/Dokumentasi pribadi)

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Pabrik gula merah milik warga di Desa Sambijajar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, kebakaran pada Senin (25/5). Peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian material diperkirakan mencapai Rp200 juta.

Kepala Seksi Operasional dan Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tulungagung Bambang Pidekso mengatakan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 15.05 WIB.

“Awalnya saksi melihat kepulan asap dari area penggilingan. Setelah dicek, diketahui material sisa pengolahan tebu sudah terbakar,” kata Bambang.

Baca Juga:

Saat dilakukan pengecekan awal, petugas menemukan tumpukan sepah tebu dan sisa hasil penggilingan dalam kondisi terbakar meski tidak ada aktivitas produksi di lokasi.

Petugas kemudian menerjunkan dua unit mobil pemadam kebakaran dan satu truk tangki penyuplai air untuk melakukan pemadaman.

Menurut Bambang, proses pemadaman berlangsung cukup lama karena api sudah membesar saat petugas tiba di lokasi. Selain itu, banyak material mudah terbakar di area pabrik gula merah tersebut.

Baca Juga:

“Api sudah berkembang cukup besar saat petugas tiba sehingga proses penanganan membutuhkan waktu sekitar dua jam 56 menit,” ujarnya.

Setelah api dipadamkan, petugas bersama Tim Inafis Kepolisian Resor Tulungagung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Pabrik gula merah di Tulungagung terbakar hebat. Api diduga dipicu korsleting listrik dan kerugian mencapai Rp200 juta.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kebakaran pabrik gula pabrik gula kebakaran kebakaran tulungagung Damkar Tulungagung korsleting listrik pabrik pabrik gula merah kebakaran

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU