Unesa Terima 8.292 Mahasiswa Baru Lolos Jalur SNBT 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menerima 8.292 calon mahasiswa baru melalui jalur Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026. Jumlah tersebut berasal dari total 67.952 yang mendaftar.

Wakil Rektor I Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Martadi memerinci ribuan peserta yang lolos itu terdiri dari 5.185 yang diterima melalui jalur reguler, sedangkan 3.107 lainnya merupakan penerima program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).

“Data tersebut menunjukkan sekitar 37 persen mahasiswa yang lolos SNBT Unesa tahun ini berasal dari kelompok penerima bantuan pendidikan,” ujar guru besar Teknologi Pembelajaran Seni Budaya Unesa itu.

Kepala Subdirektorat Admisi Unesa, Sukarminmenambahkan, bahwa secara keseluruhan, tingkat kelulusan SNBT Unesa berada di kisaran 12,2 persen.

Angka itu memperlihatkan tingginya persaingan masuk Unesa, terutama pada sejumlah program studi kesehatan dan vokasi terapan.

Pada jenjang sarjana (S-1), Program Studi Keperawatan menjadi program paling kompetitif dengan tingkat keketatan 1,49 persen. Dari 100 pendaftar, hanya sekitar satu hingga dua peserta yang berhasil diterima.

Posisi berikutnya ditempati S-1 Fisioterapi dengan keketatan 1,54 persen dan S1 Kedokteran Gigi sebesar 1,82 persen. Program studi rumpun kesehatan mendominasi daftar prodi paling ketat tahun ini.

Selain Keperawatan, Fisioterapi, Kedokteran Gigi, dan Kedokteran, terdapat pula S-1 Kebidanan dan S-1 Gizi yang masuk 10 besar prodi dengan persaingan tertinggi.