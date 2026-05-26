Mayat Wanita Ditemukan di Bawah Fly Over Aloha Sidoarjo, Polisi Selidiki Penyebab Kematian

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Warga Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita di bawah Fly Over Aloha, Minggu (24/5).

Korban diketahui bernama Lenny Soejatno (50) warga Kecamatan Waru, Sidoarjo. Jenazah korban ditemukan tergeletak di tepi jalan raya sekitar pukul 16.00 WIB.

Kasi Humas Polresta Sidoarjo AKP Tri Novi Handono membenarkan adanya penemuan mayat tersebut.

“Benar, ada penemuan mayat perempuan di bawah Fly Over Aloha, Desa Sawotratap, Sidoarjo. Korban berinisial LS usia 50 tahun warga Waru,” kata Novi, Senin (25/5).

Peristiwa itu pertama kali diketahui seorang Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) berinisial MM yang sedang berjaga di sekitar lokasi.

MM mendapat informasi dari pasangan suami istri yang melintas menggunakan sepeda motor bahwa ada seorang perempuan tergeletak di pinggir jalan.

Setelah dicek, korban ditemukan dalam kondisi tidak bergerak. MM sempat mencoba membangunkan korban, tetapi tidak mendapat respons. Kejadian itu kemudian dilaporkan ke Polsek Gedangan.

Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat.