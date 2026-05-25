Kemnaker Buka Pelatihan Vokasi Gratis untuk 30 Ribu Peserta, Ini Cara Daftarnya

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker) membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 dengan kuota mencapai 30 ribu peserta.

Masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut diminta segera mendaftar melalui portal SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker sebelum batas akhir pada 9 Juni 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengatakan proses pendaftaran dirancang lebih mudah, transparan, dan dapat dilakukan secara mandiri.

“Seluruh proses pendaftaran kami desain agar mudah diakses dan transparan. Peserta cukup mengikuti alur melalui SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker mulai dari pembuatan akun hingga asesmen kesiapan,” ujar Darmawansyah dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (24/5).

Pendaftaran dilakukan secara daring mulai dari pembuatan akun, pengisian profil, hingga asesmen kesiapan peserta.

Calon peserta diwajibkan memiliki akun SIAPkerja dan melengkapi data diri sebelum memilih program pelatihan melalui Skillhub.

Dalam program ini, peserta juga diminta mengikuti sejumlah asesmen, mulai penilaian diri, potensi diri, hingga tes kesiapan pelatihan.

Tes tersebut mencakup kemampuan dasar seperti verbal, numerik, figural, dan pengetahuan umum untuk mengukur kesiapan peserta mengikuti pelatihan vokasi.