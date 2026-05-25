Presiden Prabowo Sumbang Sapi 1,1 Ton ke Masjid Al Akbar Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Presiden RI Prabowo Subianto menyumbang sapi seberat 1,1 ton ke Masjid Nasional Al-akbar Surabaya. Sapi tersebut dijadwalkan datang besok pagi, Selasa (26/5).

Humas Masjid Nasional Al Akbar Helmy M Noor mengatakan sapi yang disumbangkan oleh Presiden adalah jenis Peranakan Ongole berwarna putih.

"Sapi qurban Presiden RI jeni peranakan ongole dan berat 1,1 ton. Besuk Selasa pukul 07.00 WIB, baru tiba," kata Helmy saat dikonfirmasi, Senin (25/5).

Selain sapi milik Presiden, Masjid Nasional Al Akbar juga menerima sapi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa jenis belgian blue dan berat 1 ton.

"Kami juga meneruma sapi qurban Wakil Gubernur Jawa Timur jenis Peranakan Ongole) dan berat 900 kg," katanya.

Kemudian, sapi kurban Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur jenis peranakan ongole dan berat 800 kg.

"Penyembelihan hewan kurban insyaallah diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2026 mulai pukul 06.00 WIB," pungkasnya. (mcr23/jpnn)