Presiden Prabowo Sumbang Sapi 1,1 Ton ke Masjid Al Akbar Surabaya

Senin, 25 Mei 2026 – 19:07 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto menyumbang sapi seberat 1,1 ton yang disumbangkan ke Masjid Nasional Al-akbar Surabaya. Sapi tersebut dijadwalkan datang besok pagi, Selasa (26/5). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Presiden RI Prabowo Subianto menyumbang sapi seberat 1,1 ton ke Masjid Nasional Al-akbar Surabaya. Sapi tersebut dijadwalkan datang besok pagi, Selasa (26/5).

Humas Masjid Nasional Al Akbar Helmy M Noor mengatakan sapi yang disumbangkan oleh Presiden adalah jenis Peranakan Ongole berwarna putih.

"Sapi qurban Presiden RI jeni peranakan ongole dan berat 1,1 ton. Besuk Selasa pukul 07.00 WIB, baru tiba," kata Helmy saat dikonfirmasi, Senin (25/5).

Selain sapi milik Presiden, Masjid Nasional Al Akbar juga menerima sapi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa jenis belgian blue dan berat 1 ton.

"Kami juga meneruma sapi qurban Wakil Gubernur Jawa Timur jenis Peranakan Ongole) dan berat 900 kg," katanya.

Kemudian, sapi kurban Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur jenis peranakan ongole dan berat 800 kg.

"Penyembelihan hewan kurban insyaallah diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2026 mulai pukul 06.00 WIB," pungkasnya. (mcr23/jpnn)

Masjid Nasional Al Akbar Surabaya akan menyembelih sejumlah sapi milik Presiden Prabowo hingga Sekda Prov Jatim

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

TAGS   Masjid Agung Surabaya Masjid Al-Akbar Sapi Presiden Prabowo Sapi Gubernur Jatim

