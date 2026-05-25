Masjid Al Akbar Surabaya Tampung 40 Ribu Jemaah untuk Salat Iduladha

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Masjid Nasional Al Akbar Surabaya menyiapkan pelaksanaan Salat Iduladha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah yang akan digelar pada Rabu (27/5) pukul 06.00 WIB.

Humas Masjid Nasional Al Akbar Helmy M Noor menyampaikan seluruh persiapan teknis dan layanan untuk jemaah telah dimatangkan, termasuk penentuan imam dan khatib.

“Sholat Idul Adha akan dilaksanakan pukul 06.00 WIB dengan Imam KH. Abdul Hamid Abdullah, SH., M.Si selaku Imam Besar Masjid Al Akbar Surabaya. Sedangkan khatib adalah Prof. Dr. KH. Abd. Halim Soebahar, MA yang juga Ketua Umum MUI Jawa Timur,” ujarnya, Senin (25/5).

Tema khutbah tahun ini mengangkat Belajar dari Keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk Membina Generasi Unggul.

Untuk kapasitas jemaah, panitia menyiapkan area salat di lantai 1, lantai 2, dan halaman masjid dengan daya tampung hingga 40.000 orang.

Guna menghindari penumpukan, panitia mengatur sejumlah akses masuk. Jemaah perempuan dapat masuk melalui sisi utara (pintu 1, 3, 4, dan 8), sisi timur (pintu 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 32, 33, 34), serta sisi selatan (pintu 37, 38, 39).

Sementara itu, jemaah laki-laki dapat masuk dari sisi utara melalui lorong wudhu antara pintu 5 dan 6, sisi timur melalui pintu 23 dan 25, serta sisi selatan melalui pintu 41, 43, 44, dan lorong wudhu antara pintu 40 dan 41.

Jemaah juga dapat memanfaatkan layanan Virtual Tour 3D Masjid Al Akbar melalui laman resmi https://www.masjidalakbar.or.id/virtualtour/ untuk memudahkan navigasi area masjid yang memiliki 45 pintu.