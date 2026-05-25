Nekat Mandi di Sungai, Empat Bocah di Badegan Ponorogo Tenggelam, Satu Tewas

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Peristiwa tenggelam menimpa empat anak di aliran Sungai Kedung Sulur, Desa Karangjoho, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Minggu (24/5) siang.

Satu anak dilaporkan meninggal dunia, sementara tiga lainnya berhasil diselamatkan warga.

Korban meninggal dunia diketahui bernama A’lam F (10), warga Desa Karangjoho. Sedangkan tiga anak lainnya, yakni Hasrin (10), Hanan (10), dan Ayin (10), selamat setelah sempat mendapat pertolongan warga dan penanganan medis di Puskesmas Badegan.

Kapolsek Badegan AKP Haryono menjelaskan insiden itu bermula saat keempat anak tersebut pergi memancing di Sungai Kedung Sulur sekitar pukul 11.00 WIB. Karena tidak mendapatkan ikan, mereka kemudian mandi di sungai tersebut.

“Empat anak itu awalnya memancing, kemudian mandi di sungai. Diduga tidak bisa berenang sehingga tenggelam,” ujar Haryono saat dikonfirmasi.

Warga yang mendengar teriakan para korban langsung berusaha memberikan pertolongan. Sejumlah warga lainnya turut menyelam untuk mencari korban yang tenggelam di beberapa titik sungai.

A’lam ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Badegan. Namun setelah mendapatkan penanganan medis, korban dinyatakan meninggal dunia.

Petugas Polsek Badegan bersama tim Inafis Polres Ponorogo dan tenaga kesehatan mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta memeriksa sejumlah saksi.