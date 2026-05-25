RSUD Bangkalan Operasikan Ruang Hemodialisa Baru, Layani Pasien Cuci Darah Lebih Optimal

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh Bangkalan resmi mengoperasikan ruang Hemodialisa (HD) terbaru untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pasien gagal ginjal yang membutuhkan terapi cuci darah rutin, Senin (25/5).

Peresmian layanan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam memperkuat fasilitas kesehatan di daerah. Ruang hemodialisa baru ini didukung perangkat medis yang disediakan oleh Tawada Healthcare.

Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengatakan kebutuhan layanan cuci darah di Bangkalan terus meningkat sehingga rumah sakit perlu menambah kapasitas pelayanan.

“Masih banyak masyarakat yang membutuhkan layanan cuci darah. Bahkan setelah penambahan ini masih ada sekitar 26 pasien antre,” ujarnya.

Menurutnya, penambahan unit mesin hemodialisa diharapkan dapat mempercepat pelayanan sekaligus mengurangi antrean pasien.

“Pemerintah melalui RSUD akan terus meningkatkan pelayanan dengan menambah unit mesin agar lebih banyak pasien bisa terlayani,” katanya.

Sementara itu, Regional Manager Tawada Healthcare Joko Waloya menjelaskan pihaknya telah lebih dari 25 tahun bergerak di bidang penyediaan alat kesehatan, termasuk layanan hemodialisa.

Menurut Joko, Tawada Healthcare tidak hanya menyediakan alat kesehatan, tetapi juga layanan pendampingan teknis, pelatihan tenaga medis, hingga dukungan purna jual bagi rumah sakit.