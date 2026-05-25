Tak Lolos SNBT 2026? UMSURA Buka Jalur Masuk Pakai Nilai UTBK

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA) membuka jalur penerimaan mahasiswa baru menggunakan nilai UTBK-SNBT 2026 bagi peserta yang belum lolos seleksi nasional.

Pengumuman hasil UTBK-SNBT 2026 resmi diumumkan pada Senin (25/5) pukul 15.00 WIB melalui laman resmi SNPMB.

Kepala Biro Penerimaan Mahasiswa Baru (BPMB) UMSURA M Febriyanto Firman Wijaya mengatakan kebijakan penggunaan nilai UTBK sebagai jalur masuk kampus telah diterapkan selama delapan tahun terakhir.

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah calon mahasiswa dalam proses pendaftaran.

“Hasil UTBK memiliki tingkat akurasi dan kredibilitas yang tinggi sehingga dapat dijadikan tolok ukur kemampuan awal calon mahasiswa,” kata Riyan, Senin (25/5).

Dia menjelaskan terdapat sekitar 32 program studi di UMSURA yang dapat dipilih melalui jalur UTBK.

Selain itu, jalur tersebut juga berlaku untuk Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG).

Riyan menuturkan teknis pendaftaran jalur UTBK tidak jauh berbeda dengan jalur reguler.