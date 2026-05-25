Muhammad Arsal Sahban Masuk 3 Besar Hoegeng Awards 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Muhammad Arsal Sahban masuk dalam tiga besar kandidat Polisi Berintegritas pada ajang Hoegeng Awards 2026.

Nama mantan Kapolres Lumajang itu muncul bukan melalui pencalonan internal Polri, melainkan diusulkan langsung oleh warga Lumajang yang masih mengingat kiprahnya saat memimpin wilayah tersebut.

Kategori Polisi Berintegritas dikenal sebagai salah satu penghargaan paling bergengsi di Hoegeng Awards karena memiliki proses seleksi yang ketat.

Dewan Pakar Hoegeng Awards melakukan pemeriksaan laporan harta kekayaan (LHKPN), gaya hidup, hingga potensi konflik kepentingan para kandidat.

Selain itu, tim juri juga melakukan cek silang ke sejumlah lembaga untuk memastikan kandidat memiliki rekam jejak bersih dan integritas tinggi seperti sosok Jenderal Hoegeng.

Ditakuti Begal saat Jadi Kapolres Lumajang

Nama Arsal Sahban cukup melekat di masyarakat Lumajang sejak menjabat Kapolres pada 2018. Saat itu, Lumajang dikenal sebagai daerah dengan angka kriminalitas jalanan yang tinggi, terutama kasus begal.

Arsal kemudian membentuk Tim Cobra untuk memberantas begal, pencurian sapi, hingga aktivitas tambang pasir ilegal. Langkah tegas tersebut disebut membuahkan hasil nyata.